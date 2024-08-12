На Витебщине бык забодал насмерть хозяина

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Опубликовано: 12.08.2024 14:02 , Обновлено: 12.08.2024

В Дубровенском районе Витебской области разъяренный бык забодал своего хозяина - 63-летнего жителя агрогородка Осинторф. О трагедии рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Правоохранители приехали на пастбище возле Осинторфа после того, как в милицию сообщили об отсутствии по месту жительства мужчины, который выращивал крупный рогатый скот. На месте нашли труп пропавшего.

Судебные эксперты Оршанского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз при осмотре обнаружили на теле мужчины ссадины и кровоподтеки, многочисленные разрывы верхней одежды и следы копыт животного рядом.

Фото: ГКСЭ

Специалисты пришли к заключению, что причина смерти - тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов.

В ГКСЭ отметили, что факты агрессивного поведения животных в отношении работников, которые их обслуживают, не единичны.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Пинском районе на территории молочно-товарного комплекса работницу в область живота ударила корова. В итоге пострадавшую госпитализировали с разрывом печени и не только.

В Пинском районе женщину госпитализировали с разрывом печени после удара коровы