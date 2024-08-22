Штрафы до 1920 рублей и сутки. В Любани задержали молодых людей за нацистское приветствие у памятника советским солдатам

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2024 16:06 , Обновлено: 22.08.2024

В Любани Минской области задержали троих молодых людей, которые, как передала госгазета "Минская правда", "в пьяном угаре кинули "зигу" возле памятника советским воинам" и записали это на видео. Узнали, какое наказание получили задержанные.

В сюжете издания показали то самое видео. “Давай, давай “зигу”, - сказал в ролике парень.

По информации “Минской правды”, задержанные “носили футболки с запрещенной символикой, делали тату со свастикой и даже создали тематическую группу в Telegram”. “Мы ехали с друзьями на дискотеку и в голову пришла эта дурацкая мысль. Я понимал, что это запрещено, но очень уж хотелось показаться «крутым”, - объяснил поступок с нацистским приветствием один из задержанных Александр.

Как объяснили свои действия участники неонацистской группировки, смотрите на видео.

Также задержали Дениса - владельца студии фотопечати, где подростки заказали майки. “Принт на одежду меня попросила нанести девушка. На картинке был изображен немецкий солдат в каске с автоматом. Через несколько недель заказ на аналогичную футболку поступил уже от парня”, - рассказал мужчина.

Как стало известно Telegraf.news, задержанная девушка Ангелина получила штраф размером три базовые величины (120 рублей), парень Кирилл - 18 суток административного ареста по статье 19.10 КоАП (“пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики”). В отношении Александра возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (“хулиганство”) УК, максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до трех лет.

Денис получил штраф размером 48 базовых (1920 рублей), согласно ст. 19.10 КоАП, также у него конфисковали компьютерную технику.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Октябрьском РОВД Могилева 14 августа сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении семи учащихся колледжа. Как рассказали в милиции, молодые люди стали дропами.

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