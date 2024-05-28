В Лидском районе собака насмерть загрызла 71-летнюю хозяйку

Опубликовано: 28.05.2024 13:09 , Обновлено: 28.05.2024

Следственный комитет Беларуси сообщил о трагедии, которая 27 мая произошла в Лидском районе. 71-летнюю пенсионерку насмерть загрызла её собственная собака, которая проживала у хозяйки на протяжении нескольких лет. В итоге от полученных травм женщина скончалась.

По данным следствия, в понедельник днём поступило сообщение о смерти пенсионерки. Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что пожилую женщину во дворе её дома покусала собственная собака. Подруга потерпевшей отогнала животное, а когда последняя стала терять сознание, пенсионерка поспешила за помощью к соседям.

Прибывшие медики констатировали укушенные и рваные раны обоих голеней и голеностопных суставов, травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца правой кисти. Женщина от полученных травм погибла на месте, передало информагентство “БелТА”.

В Следственном комитете сообщили, что собака длительное время проживала у пенсионерки. При этом она опасалась животное и раньше: из-за агрессивного поведения собака несколько раз уже кусала хозяйку.

Ранее Telegraf.news писал, что в милицию обратилась жительница Борисова, на глазах у которой произошло зверское издевательство над животным. 29-летний зять выпил лишнего и при помощи кухонного ножа отрезал собаке уши.

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