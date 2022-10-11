В Лиде парень после разговора с девушкой разбил телефон, авто и стекло в двери подъезда

Опубликовано: 11.10.2022 15:20 , Обновлено: 11.10.2022

В Лиде 22-летний молодой человек поговорил с девушкой по телефону. После этого он разбил не только смартфон, но и припаркованный рядом автомобиль Ford, а также стекло входной двери в подъезде одного из домов.

Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Инцидент произошел еще 9 октября.

Как рассказали в милиции, парень выпил, потом встретился с друзьями у одного из подъездов и позвонил своей девушке. Они поругались. Видимо, она сказала то, что не устроило парня, поэтому он решил выпустить пар на все, что было рядом.

Свой мотив молодой человек объяснить не смог — был в состоянии алкогольного опьянения.

Против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях разлетелось видео, на котором видно, как в Борисове кондуктор бьет пассажира, и при этом нецензурно выражается. Как утверждают очевидцы, все из-за того, что мужчина не смог оплатить проезд без сдачи. Ситуацию прокомментировали в местном автопарке.

В Борисове кондуктор напала на пассажира, который заплатил за проезд больше на 20 копеек