В Лиде на парковке сгорели два авто. В МЧС рассказали, кто виноват

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Опубликовано: 11.06.2024 12:08 , Обновлено: 11.06.2024

Вечером в понедельник, 10 июня, в Лиде на неохраняемой стоянке по улице Пролыгина сгорели два автомобиля. Фотографии последствий показали в Гродненском областном управлении МЧС. Там же назвали предварительные причины произошедшего.

Пожарных вызвал очевидец событий в 19:23, который заметил горящий грузовик Iveco Daily. Пока к месту ЧП прибыли спасатели, автомобиль успел практически полностью выгореть, а огонь готовы был перекинуться на припаркованный рядом легковой Volkswagen.

Из сводки Гродненского областного управления МЧС следует, что огнём поврежден моторный отсек, салон, элементы кузова грузовика, а у стоявшей рядом легковушки - лакокрасочное покрытие.

Фото: Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь

Специалисты полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении еды на портативной газовой плите.

Между тем, в этот же день в другом районе Гродненской области - в городском посёлке Россь - спасателям пришлось тушить легковую Audi, которая вспыхнула в гараже на частном подворье.

Там причиной пожара стало неосторожное обращение со сварочным оборудованием. Владелец авто не смог самостоятельно справиться с загоревшимся от сварки авто и вызвал спасателей. Впрочем, и те спасти автомобиль не смогли - им оставалось лишь потушить пожар, чтобы он не перекинулся на расположенные рядом здания.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, МЧС Беларуси показало ролик, где смоделировало ситуацию возгорания автомобиля в пути. Ведомство детально рассказало, что делать водителям в такой ситуации.

Не открывать широко капот. В МЧС Беларуси рассказали, что еще сделать, чтобы потушить загоревшееся авто