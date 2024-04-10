Не открывать широко капот. В МЧС Беларуси рассказали, что еще сделать, чтобы потушить загоревшееся авто

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Опубликовано: 10.04.2024 14:19 , Обновлено: 10.04.2024

МЧС Беларуси показало ролик, где смоделировало ситуацию возгорания автомобиля в пути. Ведомство детально рассказало, что делать в такой ситуации. К примеру, важно открыть нешироко капот. Видео МЧС разместило в своем аккаунте "ВКонтакте".

Спасатели рассказали, что при появлении дыма из-под капота важно срочно остановиться у обочины и заглушить двигатель машины. Если есть подозрение на возгорание в области бензобака, водитель и пассажиры, если они есть, должны отойти подальше от авто.

Как отметили в МЧС, возгорание под капотом можно попробовать нейтрализовать своими силами, однако людям все равно надо отойти от транспортного средства на достаточное расстояние.

Тот, кто будет тушить возгорание, должен надеть рукавицы для защиты от ожогов. При ликвидации очага нужно лишь слегка приоткрыть капот. Если же распахнуть широко, от притока кислорода возгорание усилится.

“Сорвите пломбу, выдерните чеку. Направьте сопло на очаг и нажмите на рычаг, стойте с наветренной стороны”, - посоветовали в МЧС.

Открыть капот полностью можно только после ликвидации очага. До этого тушить стоит через небольшую щель.

К слову, в МЧС отметили, что автомобиль может выгореть полностью за две - три минуты.

Ранее в ведомстве пояснили, почему при возникновении пожара нельзя пользоваться эскалаторами и лифтами в торговых центрах. “Даже если кажется, что это учебная тревога, не рискуйте”, - отметили представители МЧС.

В МЧС рассказали, когда белорусам запрещено пользоваться эскалаторами в торговых центрах