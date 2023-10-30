В Лиде мужчина через банкомат пополнил карту фальшивыми долларами

Опубликовано: 30.10.2023 15:15 , Обновлено: 30.10.2023

Необычный случай с выявленными фальшивыми долларами расследуют сотрудники Лидского районного отдела Следственного комитета. Они выясняют, как житель райцентра умудрился пополнить через банкомат свою банковскую карту фальшивкой - купюрой номиналом 50 долларов, сделанной из пятидолларовой купюры.

С поддельной купюрой в милицию обратились сотрудники кассово-инкассаторской компании. При очередной проверке денежных средств, поступивших после инкассации платежно-справочного терминала, сотрудники обнаружили подозрительный денежный билет с признаками подделки.

Была назначена и проведена судебная экспертиза, в ходе которой и выяснилось, что какой-то ловкач искусно превратил банкноту в 5 долларов купюра номиналом в 10 раз выше. Как именно неизвестный мошенник “модифицировал” банкноту, в милиции не уточнили, но если учесть, что её пропустил терминал, настроенный на выявление подозрительных купюр, можно предположить, что подделка была достаточно высокого качества.

В Лидском РОВД фальшивку изъяли и в скором времени нашли её последнего владельца. Им оказался житель Лиды, который утверждал, что сам никаких мошеннических манипуляций с банкнотой не совершал. По его словам, купюру он приобрёл на рынке за границей. Он заверил милицию, что внося её на карт-счёт через банкомат, сам не имел понятия о том, что банкнота поддельная.

В ситуации в настоящее время разбираются сотрудники Следственного комитета - они возбудили по данному факту уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали, могут ли в Беларуси привлечь к ответственности, если человек неумышленно становится участником чужого мошенничества: сдает на обмен фальшивые купюры, сам того не ведая.

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