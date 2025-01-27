В Костюковичах машина самопроизвольно врезалась в подъезд и загорелась

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Опубликовано: 27.01.2025 18:56 , Обновлено: 27.01.2025

В Могилёвском областном управлении МЧС Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл сегодня днём в Костюковичах. Очевидцы заметили, как припаркованный в одном из дворов автомобиль ни с того ни с сего начал движение, врезался в ближайший подъезд и загорелся.

«Помогите! Машина горит. Она просто подъехала и ударилась в подъезд, а потом загорелась», — передали слова очевидцев в ведомстве. Там добавили, что на место ЧП сразу же выдвинулись спасатели, обнаружив, что горел легковой автомобиль Geely. В результате пожара повреждено подкапотное пространство, капот и лобовое стекло.

Позже в МЧС установили, что водитель приехал на обед и припарковал машину возле подъезда. После его ухода она самопроизвольно покатилась и, ударившись о ступени подъезда, загорелась. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.





















Ранее Telegraf.news писал, что утром 25 января в Мозыре на месте старого автомобильного моста, который сейчас закрыт на реконструкцию, случилось ЧП: произошёл сдвиг металлической конструкции, в результате чего один из пролётов моста оказался в водах Припяти.

В Мозыре в Припять съехал пролёт демонтируемого моста