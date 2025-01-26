В Мозыре в Припять съехал пролёт демонтируемого моста

📷 Фото

Опубликовано: 26.01.2025 08:06 , Обновлено: 26.01.2025

Утром 25 января в Мозыре на месте старого автомобильного моста, который сейчас закрыт на реконструкцию, произошло ЧП: произошел сдвиг металлической конструкции и один из пролётов моста оказался в водах Припяти.

Фотографии с места происшествия опубликовал один из местных Telegram-каналов. Там рассказали, что демонтаж фермы пролётов моста ведётся уже две недели: верхнюю часть уже демонтировали и приступили к нижнему поясу. Для этого конструкцию установили на баржу. В какой-то момент “из-за завихрения воды баржа накренилась, что привело к смещению металлоконструкций”, пояснили авторы канала.

Фото: тг-канал "МОЗЫРЬ"

Такую же версию озвучил руководитель “Гомельавтодора” Денис Ясько в комментарии районному порталу mazyr.by. По его словам, “вследствие резкого завихрения потока воды в реке Припять” баржа накренилась, что привело к “оползанию остатков металлоконструкций с временных опор”.

Несмотря на то, что на место ЧП, по словам очевидцев, выезжали спасатели и “скорая”, пострадавших в результате инцидента нет. По словам Ясько, работы по демонтажу моста продолжились в штатном режиме, а последствия падения металлоконструкций в воды Припяти будут устранены в ближайшее время. Их глава “Гомельавтодора” назвал “незначительными”.

Очевидцы, рассказавшие о происшествии порталу Onliner, также поделились фото с места ЧП.

Фото: Onliner.by











[info_b] Длина моста в Мозыре на трассе Р-131 Калинковичи - Мозырь составляет более 920 метров. Он был построен в 1958 году, а в конце 2023 года была начата его реконструкция. Согласно планам властей, после реконструкции ширина моста будет увеличена на 3 метра. Работы планируют завершить к 7 ноября 2025 года.[/info_b]