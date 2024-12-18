В Копыльском районе ГАИ со стрельбой догоняла пьяную бесправницу. Сколько протоколов выписали?

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Опубликовано: 18.12.2024 13:16 , Обновлено: 18.12.2024

В Копыльском районе на Минщине вечером 16 декабря ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу. Ее отправили в изолятор временного содержания (ИВС), а машину изъяли и поместили на охраняемую стоянку.

По [link href=“https://t.me/pressmvd/15295” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МВД, вечером 16 декабря “неравнодушный гражданин” сообщил в милицию, что в агрогородке Быстрица Копыльского района машиной Opel управляет, предположительно, нетрезвый водитель. ГАИ нашла это авто и подала сигнал об остановке, продолжили в ведомстве.

Но водитель проигнорировала требование, увеличила скорость и попыталась скрыться, так началась погоня. При выезде из агрогородка инспекторы для остановки машины выстрелили из табельного оружия, повредив колесо.

За рулем, по данным ГАИ, была 31-летняя жительница райцентра, у которой нет водительского удостоверения. Медосвидетельствование показало почти два промилле алкоголя. В отношении задержанной составили семь административных протоколов, в том числе за неповиновение правоохранителям.

Ранее Telegraf.news писал, что в ноябре в Мозыре на Гомельщине ГАИ со стрельбой задержала “бесправника-рецедивиста”. Инспекторы начали преследовать нарушителя из-за “реальной угрозы” другим участникам дорожного движения и применили табельное оружие.

МВД Беларуси показало видео погони со стрельбой за «бесправником-рецидивистом» в Мозыре