В Кобрине ночью на пустом перекрестке столкнулись два автомобиля
🎥 Видео
Для ДТП не было никаких предпосылок. Перекресток в Кобрине в это ночное время был совершенно пуст.
Но это не помешало двум легковым автомобилям не найти возможности разъехаться без последствий.
Один из участников ДТП не пропустил другого. В результате одну из машин развернуло на 180 градусов.
Ранее Телеграф сообщил, что издание Newgrodno.by показало видео, где микроавтобус в не самой опасной ситуации сносит светофор. Все дело в том, что в одной из машин-участниц ДТП не было водителя.
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