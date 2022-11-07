В Кобрине ночью на пустом перекрестке столкнулись два автомобиля

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Опубликовано: 07.11.2022 12:02 , Обновлено: 07.11.2022

Для ДТП не было никаких предпосылок. Перекресток в Кобрине в это ночное время был совершенно пуст.

Но это не помешало двум легковым автомобилям не найти возможности разъехаться без последствий.

Один из участников ДТП не пропустил другого. В результате одну из машин развернуло на 180 градусов.

Ранее Телеграф сообщил, что издание Newgrodno.by показало видео, где микроавтобус в не самой опасной ситуации сносит светофор. Все дело в том, что в одной из машин-участниц ДТП не было водителя.

Микроавтобус без водителя снёс светофор где-то в Беларуси