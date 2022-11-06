Микроавтобус без водителя снёс светофор где-то в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2022 15:22 , Обновлено: 06.11.2022

Издание Newgrodno.by показало видео, где микроавтобус в не самой опасной ситуации сносит светофор. Все дело в том, что в одной из машин-участниц ДТП не было водителя.

В каком городе Беларуси конкретно произошло происшествие, неизвестно. Все началось с того, что на перекрестке заглох микроавтобус. К нему на помощь приехал другой.

Все бы закончилось хорошо, но водитель буксируемого автомобиля вышел из машины на красный свет светофора. [link href=“https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fnewgrodno.by%2Fauto%2Fdtp-644%2F” rel=“noopener” target=“_blank”] Оказалось [/link], он забыл знак аварии на дороге. Однако водитель первой машины этого не знал и поехал, когда загорелся зелёный. Итог: снесенный светофор и повреждённый микроавтобус.

Видео было снято на видеорегистратор позади идущей машины.

Ранее Телеграф сообщил, что в Гродно на проспекте Янки Купалы утром 2 ноября загорелся легковой автомобиль. Его полностью объяло огнем. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

В Гродно автомобиль загорелся прямо посреди улицы