В Кировском районе парень устроил стрельбу у общежития колледжа – пострадала 15-летняя учащаяся

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Опубликовано: 01.11.2024 12:31 , Обновлено: 01.11.2024

Вечером 30 октября в Кировском районе на Могилевщине 21-летний парень решил похвастаться пневматическим пистолетом, для чего выстрелил в компанию первокурсниц колледжа, которые возвращались с занятий в общежитие. В результате с травмой глаза госпитализировали 15-летнюю учащуюся.

Как рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Могилевской области, трое парней общались между собой недалеко от общежития. Пистолет был у старшего из компании, оружие у него дома оставил приятель, передали в ведомстве.

Фото: УСК по Могилевской области

Затем парень несколько раз выстрелил в сторону первокурсниц, между одной из них и молодым человеком “завязалась словесная перепалка”. Девушки отошли подальше от парней, присели на ступеньки крыльца, но 21-летний парень снова, по информации УСК, выстрелил в их сторону несколько раз.

Фото: УСК по Могилевской области

“В этот момент одна из девушек закрыла лицо руками и закричала”, - сообщили правоохранители, добавив, что следователи изъяли пистолет и назначили экспертные исследования.

Фото: УСК по Могилевской области

Ранее Telegraf.news писал, что в Слониме Гродненской области в июле 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в компанию молодых людей: они ему якобы мешали. Парни не растерялись и сумели задержать мужчину, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«Самостоятельно задержали» — В Слониме мужчина выстрелил из пневматической винтовки в компанию парней