В КГК рассказали, за что арестовали директора "Соседей"

Опубликовано: 24.10.2022 18:28 , Обновлено: 24.10.2022

В Комитете госконтроля (КГК) подтвердили 24 октября задержание директора торговой сети «Соседи». Там утверждают, что выявили многократные факты "необоснованного завышения цен".

В КГК рассказали, что в ходе проверки выявили, что руководители торговой сети знали о запрете на повышение цен в Беларуси, но “не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста”.

В КГК утверждают, что с 6 по 18 октября в “Соседях” выросли цены на более чем 65 ассортиментных позиций.

В итоге в КГК заведи уголовное дело в отношении директора управляющей организации по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Самого директора арестовали.

[info_b]Такие действия, согласно УК, “наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью”.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Орше Комитет госконтроля наказал директора предприятия молочной отрасли за то, что оно продавало продукцию по низким ценам. В КГК решили, что таким образом был причинен вред на сумму более 270 тыс. руб.

В Орше КГК завел уголовное дело за слишком дешёвую молочку