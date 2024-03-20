В Калинковичах пьяная женщина-водитель скрылась с места ДТП и ударила в лицо сотрудника ГАИ

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Опубликовано: 20.03.2024 12:34 , Обновлено: 20.03.2024

Госавтоинспекция Гомельщины рассказала о задержании нетрезвой женщины-водителя, которая скрылась с места ДТП, а позже, когда ее повезли на освидетельствование в больницу, ударила там сотрудника ГАИ кулаком в лицо.

10 марта на пересечении улиц Корчуганова и Пионерская в Калинковичах Гомельской области произошло ДТП. На месте сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили автомобиль «ВАЗ 2107» с механическими повреждениями и “взволнованного водителя” рядом. Мужчина рассказал, что при движении по главной дороге ему не предоставил преимущество автомобиль синего цвета. За рулем, по словам водителя, была женщина, которая успела скрыться с места ДТП.

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Инспекторы ДПС по камерам видеонаблюдения установили сбежавшую: ею оказалась 47-летняя жительница Калинковичей. Когда сотрудники ГАИ приехали к ней домой, женщина рассказала, что транспортного средства у нее нет. При общении инспекторы установили, что калинковчанка находится в состоянии алкогольного опьянения и доставили ее на освидетельствование, однако та отказалась от него.

Затем, находясь в здании районной ЦРБ, женщина стала оскорблять сотрудников ГАИ и ударила кулаком в лицо одного из них.

За угрозу применения насилия к сотруднику органов внутренних дел калинковчанку заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье 364 УК Беларуси. Женщине грозит наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 6 лет.

Также известно, что инспекторы ДПС составили в отношении калинковчанки четыре административных протокола. За что, не уточняют.

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