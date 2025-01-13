В Ивацевичах мужчина похитил у соседки 81 банку с закатками. Какое наказание ждёт?

Опубликовано: 13.01.2025 13:03 , Обновлено: 13.01.2025

В Ивацевичах 45-летний мужчина, который около двух недель жил в подвале и питался украденными у соседей закатками, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщило УВД Брестского облисполкома, с заявлением о краже в милицию обратилась 77-летняя местная жительница. Она заявила, что из её подвала пропала 81 банка с консервацией на общую сумму более 500 рублей.

Выяснилось, что кражу совершил ранее судимый неработающий житель Ивацевичей. Около месяца назад он освободился из лечебно-трудового профилактория и жил с матерью. К нему приехала жена, которая проживала отдельно. Мать не разрешила паре устраивать дома застолья, и они переместились в подвал, где прожили около двух недель, регулярно выпивая.

Когда еда закончилась, мужчина начал воровать у соседей заготовки на зиму, вскрыв один из подвалов «путём подбора ключа».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу, [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/58042” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в милиции. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что директор столичной фирмы по оказанию ритуальных услуг обманул 16 минчан, сумма ущерба составила свыше 70 тыс. рублей. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Директор фирмы ритуальных услуг обманул 16 минчан на 70 тыс. рублей