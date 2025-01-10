Директор фирмы ритуальных услуг обманул 16 минчан на 70 тыс. рублей

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Опубликовано: 10.01.2025 13:36 , Обновлено: 10.01.2025

В милиции Минска сообщили, что директор столичной фирмы по оказанию ритуальных услуг обманул 16 минчан, сумма ущерба составила свыше 70 тыс. рублей. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В милиции [link href=“https://t.me/police_minsk/25227” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что директор этой фирмы работал там по договору найма и с ноября 2023 года принимал заказы на изготовление памятников для умерших. При этом, как утверждают правоохранители, мужчина получал полностью или частично предоплату.

А затем клиентам говорил о переносе сроков выполнения работ под различными предлогами, при этом деньги не возвращал. Люди жаловались на директора фирмы, но это не помогло.

“В настоящее время известно о 16 минчанах, пострадавших от мошеннических действий. Сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей”, - добавили в милиции Минска. Название фирмы там не сказали.

[info_b]Согласно ч. 4 ст. 209 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, за мошенничество в особо крупном размере можно оказаться в тюрьме на срок от 3 до 10 лет. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Брестского облисполкома рассказали о том, как директор одной из местных туристических фирм за два года выманила у десятка белорусов порядка 900 тыс. рублей. В отношении 47-летней предпринимательницы возбудили уголовное дело.

Директор брестской турфирмы обманула десятки белорусов на 900 тыс. рублей