В Интернете появился поддельный "Беларусбанк". В МВД рассказали, как понять, что это фальшивка?
В МВД Беларуси предупредили, что в Интернете появилась "действующая поддельная страница интернет-банкинга Беларусбанка". На ней белорусам предлагают ввести свои платежные данные.
“Желая оплатить с домашнего компьютера коммунальные платежи, директор частного предприятия и пенсионер из Витебска уже перешли по найденной поисковой системой ссылке”, - рассказали в МВД.
После ввода логина и пароля у обоих мужчин страница зависла, а с карты исчезли все деньги, уточнили в ведомстве.
[info_b]Понять, что вы на фальшивой странице, созданной мошенниками просто. В адресной строке вы увидите: https://ibank.asb-oz.com/ . Это адрес никоим образом не имеет отношения к “Беларусбанку .[/info_b]
Ранее “Беларусбанк” уже рекомендовал своим клиентам не пользоваться поисковыми системами (такими как Google и “Яндекс”) для перехода на сайт интернет-банкинга. Всё дело в участившихся случаях фишинга.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, внимательно почитайте советы по ссылке ниже:
«Беларусбанк» посоветовал белорусам не всегда пользоваться «Яндексом» и Google. Почему?
[info_b]В «Беларусбанке» рекомендовали клиентам обязательно проверять адресную строку, а в идеале — переходить на сайт интернет-банкинга через официальный сайт ibank.asb.by .[/info_b]