В Интернете появился поддельный "Беларусбанк". В МВД рассказали, как понять, что это фальшивка?

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Опубликовано: 23.10.2023 14:20 , Обновлено: 24.10.2023

В МВД Беларуси предупредили, что в Интернете появилась "действующая поддельная страница интернет-банкинга Беларусбанка". На ней белорусам предлагают ввести свои платежные данные.

“Желая оплатить с домашнего компьютера коммунальные платежи, директор частного предприятия и пенсионер из Витебска уже перешли по найденной поисковой системой ссылке”, - рассказали в МВД.

После ввода логина и пароля у обоих мужчин страница зависла, а с карты исчезли все деньги, уточнили в ведомстве.

[info_b]Понять, что вы на фальшивой странице, созданной мошенниками просто. В адресной строке вы увидите: https://ibank.asb-oz.com/ . Это адрес никоим образом не имеет отношения к “Беларусбанку .[/info_b]

Ранее “Беларусбанк” уже рекомендовал своим клиентам не пользоваться поисковыми системами (такими как Google и “Яндекс”) для перехода на сайт интернет-банкинга. Всё дело в участившихся случаях фишинга.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, внимательно почитайте советы по ссылке ниже:

«Беларусбанк» посоветовал белорусам не всегда пользоваться «Яндексом» и Google. Почему?

[info_b]В «Беларусбанке» рекомендовали клиентам обязательно проверять адресную строку, а в идеале — переходить на сайт интернет-банкинга через официальный сайт ibank.asb.by .[/info_b]