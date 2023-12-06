В Хотимске 12-летнюю девочку привезли в больницу с признаками отравления алкоголем

Опубликовано: 06.12.2023 18:00 , Обновлено: 06.12.2023

В среду, 6 декабря, в больницу в Хотимске в бессознательном состоянии доставили 12-летнюю девочку. Врачи определили признаки отравления алкоголем. Теперь у семьи могут изъять не одного ребенка.

Следователи установили, что накануне вечером мать девочки выпивала в компании с сожителем и знакомым семьи. Время от времени компания выходила на балкон покурить. Дети, которых в семье пятеро (!), все это время оставались в квартире.

Только на следующее утро мужчина обратил внимание, что старшая девочка лежит без сознания. И вызвал скорую.

При каких обстоятельствах алкоголь мог попасть в организм ребенка, в Следственном комитете пока не сообщили:

«Следователи устанавливают обстоятельства отравления школьницы».

На момент публикации этого материала девочка была в реанимации, ее состояние оценивалось как тяжелое.

Эта семья находится в социально-опасном положении, и сейчас решается вопрос об изъятии детей, сообщили в СК.

Как проинформировал источник, по этому факту следователи проводят проверку – «особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим произошедшему».

Ранее Телеграф писал, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси решило объединиться с милиционерами, медиками, энергетиками, а также работниками социальной службы и сферы ЖКХ и вместе пройтись по домам некоторых категорий белорусов.

МЧС позвало милицию, медиков и электриков пройтись по квартирам белорусов. Зачем?