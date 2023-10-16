МЧС позвало милицию, медиков и электриков пройтись по квартирам белорусов. Зачем?

Опубликовано: 16.10.2023 09:53 , Обновлено: 16.10.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси решило объединиться с милиционерами, медиками, энергетиками, а также работниками социальной службы и сферы ЖКХ и вместе пройтись по домам некоторых категорий белорусов. Узнали, что решили проверять в рамках масштабных рейдов по всей стране и к кому из белорусов могут постучаться с 16 октября по 1 ноября.

Подобные рейды по домам и квартирам белорусов МЧС совместно с другими госорганами и службами планирует проводить в рамках второго этапа республиканской пожарно-профилактической акции “За безопасность вместе!”. Индивидуальную инструктивно-разъяснительную работу, а также комплексную оценку бытовых условий в МЧС пообещали следующим категориям белорусов:

семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении;

одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны;

гражданам, которых ранее уличили в распитии спиртных напитков дома и сборе лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

пожилым гражданам, проживающим с лицами асоциального поведения.

Белорусам в преддверии рейдов сотрудники МЧС рекомендовали обратить пристальное внимание на исправность отопительного оборудования и электрической проводки, а также проверить работоспособность автономных пожарных извещателей (а при их отсутствии – установить их в каждом жилом помещении).

Кроме того, в МЧС запланирован “профилактический десант” в трудовые коллективы. С ними намерены провести разъяснительную беседу по следующим вопросам:

профилактика пожаров и гибели людей от них,

соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования,

соблюдения правил пользования газом в быту,

недопустимости оставления детей без присмотра.

Также в МЧС предупредили о новых рейдах по садоводческим товариществам и частному сектору. Там спасатели, главным образом, намерены уделять внимание профилактике «травяных» пожаров и выявлению тех мест в том или ином населенном пункте, которые потенциально могут стать местом пожара.

Ранее Телеграф рассказывал, что сотрудники МЧС начали проводить осенние рейды по деревням и дачным посёлкам с целью предотвращения пожаров из-за сжигания травы и опавших листьев. В Беларуси за несоблюдение правил во время такой процедуры грозит даже штраф.

Белорусские спасатели начали осенние рейды по дачам и деревням. А кому ещё и штраф грозит?