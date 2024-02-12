В ГУБОПиК заявили, что Азаренок не обещал белорусам заработать на акциях "Газпрома"

Опубликовано: 12.02.2024 08:01 , Обновлено: 12.02.2024

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси рассказали об очередной схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытались выманить деньги у белорусов. На этот раз они прибегали к "помощи" известных политиков и медийных личностей, создавая с помощью deepfake-технологий рекламные ролики и предлагая наивным гражданам заработать миллионы на акциях компании "Газпром". Среди тех, кто активно "предлагал белорусам вложить свои средства в российский газовый гигант" в подобных фековых роликах оказался и ведущий одного из гостелеканалов Григорий Азаренок.

Рекламные ролики, на которых Азаренок предлагает белорусам вложиться в акции “Газпрома” и получить сверхприбыль, появились в интернете не так давно. Зрителям предлагали перейти по закрепленной под видео ссылке и подать заявку на участие в торгах, оставив свои контактные данные. Через какое-то время с человеком связывался “представитель платформы”, причём через мессенджер, а не по телефону, предлагал сделать вклад, обещая вернуть в два раза больше. Если человек соглашался, липовый “брокер” заявлял, что платеж не прошел и предлагал его повторить.

Как пояснили специалисты, картинку рекламного ролика мошенники создавали искусственно, с помощью дипфейк-технологий, а сам Азаренок к видео не имел никакого отношения.

[info_b]Дипфейк (от английского deepfake - deep learning “глубинное обучение” + fake “подделка”) — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединить и наложить существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.[/info_b]

Информацию о своей непричастности к мошенническим роликам, из-за которых несколько белорусов уже лишилось немалых сумм, в эфире телеканала ОНТ опроверг и сам Азаренок.

“Это всё фейк, это всё нейросети. Это всё сделали мошенники. Никакие сайты открываться не надо. Ни с каким “Газпромом” ни я, ни другие известные лица Беларуси не сотрудничают и никаких денег мы у вас никогда не просим”, - заверил телеведущий.

Тем временем, официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский рассказал, что в Гродно на такой ролик “купилась” пенсионерка, которая перечислила мошенникам без малого 13 тыс. рублей. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

В свою очередь начальник отдела 5-го (по г. Минску) управления ГУБОПиК МВД Беларуси Сергей Ванагель рассказал подробности резонансного задержания членов международной сети мошеннических колл-центров в Минске. По его словам, правоохранители задержали 79 граждан, в том числе России и Украины. Сейчас им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, задержания по уголовному делу о мошеннических кол-центрах в Минске сотрудники правоохранительных органов провели 1 февраля. У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогих автомобилей.

$200 тыс. и 12 дорогих авто. Что еще нашли в Минске при задержании работников «липовых» колл-центров?