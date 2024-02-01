$200 тыс. и 12 дорогих авто. Что еще нашли в Минске при задержании работников «липовых» колл-центров?

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Опубликовано: 01.02.2024 18:27 , Обновлено: 01.02.2024

По уголовному делу о мошеннических кол-центрах 1 февраля оперативники в Минске задержали больше полусотни подозреваемых. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Андрей Мотолько. У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогих автомобилей.

Напомним, 1 февраля в Минске [остановили](http://Напомним, 1 февраля в Минске остановили деятельность колл-центров мошенников, которые под видом ведения инвестпроектов выманивали у своих жертв огромные суммы. Доходы группы оценили более чем в миллион долларов в месяц. Среди пострадавших – граждане стран СНГ и Евросоюза. Судя по видео МВД, в Минске офис мошенников располагался на улице Революционной. Подозреваемых в участии в преступной группе полиция также задержала в Москве. По информации следствия, мошенники с февраля 2020 года по январь 2024-го через «холодные звонки» предлагали жителям разных стран, в том числе Беларуси, поучаствовать в онлайн-инвестициях. Жертвам обещали высокий гарантированный доход. Для привлечения инвесторов мошенники создавали фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. Вывести средства жертвы впоследствии уже не могли – связь с мошенниками прерывалась. В мошеннических колл-центрах прошли задержания, сообщили в пресс-службе МВД. Главное управление цифрового развития предварительного следствия СК возбудило уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.209 УК по факту совершения на протяжении более трех лет на территории Беларуси, России и других государств мошенничества в особо крупном размере, сообщили на пресс-конференции. Преступление было совершено международной организованной группой, чьи офисы в виде кол-центров размещались в Минске, Москве и городах других стран. «Для сокрытия мошеннических действий кол-центров на территории Минска организаторы преступной деятельности зарегистрировали не менее 6 юридических лиц. Их видами деятельности были создание рекламы, деятельность телефонных справочно-информационных служб, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами, а также прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления якобы законной предпринимательской деятельности субъекты хозяйствования арендовали офисы», – рассказал начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК Андрей Мотолько. По информации СК, уже сегодня следствие установило более 5 тысяч потерпевших. В СК сообщили, что задержали более 50 участников организованной группы, среди них – граждане Беларуси, России и Украины. В местах фактического проживания задержанных, а также в пяти офисных помещениях в Минске провели обыски. В результате обнаружили и изъяли компьютерную технику и другие носители информации, много денег и дорогостоящие автомобили. У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогостоящих авто, рассказал журналистам начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко. По словам Ананенко, было установлено, что группа имеет не менее пяти офисов на территории Минска, в каждом из которых работали от 10 до 20 человек. Эта группа действовала на территории столицы более трех лет. Ранее Телеграф писал, что) деятельность колл-центров мошенников, которые под видом ведения инвестпроектов выманивали у своих жертв огромные суммы. Доходы группы оценили более чем в миллион долларов в месяц. Среди пострадавших – граждане стран СНГ и Евросоюза. Судя по видео МВД, в Минске офис мошенников располагался на улице Революционной.

Подозреваемых в участии в преступной группе полиция также задержала в Москве.

Как работали мошенники

По информации следствия, мошенники с февраля 2020 года по январь 2024-го через «холодные звонки» предлагали жителям разных стран, в том числе Беларуси, поучаствовать в онлайн-инвестициях. Жертвам обещали высокий гарантированный доход. Для привлечения инвесторов создавали фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. Вывести средства жертвы впоследствии уже не могли – связь с мошенниками прерывалась.

Главное управление цифрового развития предварительного следствия СК возбудило уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.209 УК по факту совершения на протяжении более трех лет на территории Беларуси, России и других государств мошенничества в особо крупном размере, сообщили на пресс-конференции. Преступление было совершено международной организованной группой, чьи офисы в виде кол-центров размещались в Минске, Москве и городах других стран.

«Для сокрытия мошеннических действий кол-центров на территории Минска организаторы преступной деятельности зарегистрировали не менее 6 юридических лиц. Их видами деятельности были создание рекламы, деятельность телефонных справочно-информационных служб, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами, а также прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления якобы законной предпринимательской деятельности субъекты хозяйствования арендовали офисы», – рассказал начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК Андрей Мотолько.

Более 5000 потерпевших

По информации СК, уже сегодня следствие установило более 5 тысяч потерпевших.

В Следственном комитете сообщили, что задержали более 50 участников организованной группы, среди них – граждане Беларуси, России и Украины. В местах фактического проживания задержанных, а также в пяти офисных помещениях в Минске провели обыски. В результате обнаружили и изъяли много денег, дорогостоящие автомобили, а также компьютерную технику и другие носители информации.

У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогостоящих авто, рассказал журналистам начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко. По словам Ананенко, у группы было не менее пяти офисов на территории Минска, в каждом из которых работали от 10 до 20 человек. Эта группа действовала на территории столицы более трех лет.

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