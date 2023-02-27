В Грузии нашли тело белоруски, которую смыло волной в море

Опубликовано: 27.02.2023 10:53 , Обновлено: 27.02.2023

В Грузии нашли тело белоруски Ирины Слюсарь, которую смыло волной в море еще 22 февраля. Об этом 27 февраля сообщили добровольцы, занимавшиеся ее поисками.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо за вашу помощь в поисках», — рассказали они.

Напомним, происшествиеслучилось в грузинском городе Кобулетти вечером 22 февраля. Ирина Слюсарь гуляла с подругой и собакой у моря. Животное накрыло волной — девушки бросились его спасть. Подругу Ирины выбросило на берег, а вот саму Слюсарь долго не могли найти.

Ирина родилась в Минске, закончила Белорусскую государственную академию искусств, занималась театральной режиссурой.