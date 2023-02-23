В Грузии белоруску смыло волной в море

Опубликовано: 23.02.2023 16:28 , Обновлено: 23.02.2023

В грузинском городе Кобулетти вечером 22 февраля белоруску смыло волной в море, ее до сих пор ищут. В посольстве Беларуси сообщили, что занимаются ситуацией.

Происшествие случилось около 17:00. Ирина Слюсарь гуляла с подругой и собакой у моря. Животное накрыло волной — девушки бросились его спасть.

Подругу Ирины выбросило на берег, она попала в больницу с сотрясением мозга. А вот Слюсарь на момент написания новости не нашли. Ее ищут спасатели, полиция и волонтеры

Посольство Беларуси в Грузии сообщило 23 февраля, что в курсе ситуации и находятся в контакте с компетентными органами Грузии.

«На данный момент достоверная информация отсутствует, обращений от семьи или близкого окружения пропавшей в посольство не поступало», — передает госагентство БелТА.

Как пишут СМИ, Ирина родилась в Минске, закончила Белорусскую государственную академию искусств, занималась театральной режиссурой. Вместе с единомышленниками она основала в Грузии театр кукол «Лось и светлячок».