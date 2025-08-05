В Гродно водители подрались прямо на дороге. Что не поделили?

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Опубликовано: 05.08.2025 11:31 , Обновлено: 05.08.2025

В Гродно водители устроили драку прямо на проезжей части. Кадры потасовки двух мужчин у автомобилей, остановившихся в крайней левой полосе на дороге с многополосным движением, попали в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машин. В ГАИ уже отреагировали на инцидент.

На кадрах, которыми поделился свидетель инцидента с редакцией местного автопортала “АвтоГродно”, видно, как в крайней левой полосе стоят три автомобиля, без выставленного знака аварийной остановки и даже не включённой аварийной сигнализацией. При этом двое мужчин у этих машин бросаются друг на друга с кулаками.

Как оказалось, водители “не поделили” проезжую часть, а сама драка началась с довольно частного примера неуважительного поведения на дорогах: один водитель подрезал другого. Но если обычно такие инциденты на дорогах ограничиваются резким торможением, раздражительными сигналами и отборной бранью в адрес подрезающего, то в данном случае водитель решил выяснить отношения с “обидчиком” прямо на месте.

После того, как съёмка с камеры видеорегистратора попала в Сеть, мимо её не смогли пройти не только десятки комментаторов, но и инспекторы ГАИ.

По данным Telegram-канала “Обратная сторона”, близкого к белорусским правоохранительным органам, инспекторы вычислили личности обоих водителей. По данным канала, на них составили несколько протоколов за нарушение ПДД, а в добавок ко всему привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Как выразились авторы канала, мужчинам “предоставили места в ИВС”, из чего можно предположить, что водителей отправили под административный арест.

Ранее в ГАИ, как сообщал Telegraf.news, объясняли, что любителей “подрезать” других на дорогах могут оштрафовать даже на основании записи видеорегистратора. Такие случаи уже были в практике белорусской Госавтоинспекции. Штраф за такое нарушение - от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительского удостоверения до 2-х лет.

Что грозит белорусам за «подрезание» на дороге? В ГАИ рассказали на примере