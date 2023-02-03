В Гродно рабочих придавило станком
В Гродно 2 февраля на рабочих одного из предприятий упал трехтонный станок. Один мужчина погиб, второй попал в больницу с переломами.
Как рассказали в Следственном комитете, мастер и подсобные рабочие устанавливали ножки на новый термопластавтомат. Однако станок весом около 3 тонн упал.
Погибшему мастеру было 26 лет.
Ранее Телеграф писал, что в начале января на стройке жилого комплекса «Минск Мир» погиб строитель. Он упал упал с высоты 4 этажа.
Темы: #Происшествия #Беларусь #Гродно