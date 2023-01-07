На стройке "Минск Мир" погиб шестой рабочий

Опубликовано: 07.01.2023 12:13 , Обновлено: 07.01.2023

В Следственном комитете Минска сообщили, что на стройке жилого комплекса "Минск Мир" погиб строитель. Это произошло ещё 5-го января.

В СК сообщили, что 31-летний каменщик упал с высоты 4 этажа и погиб на месте. Следователи утверждают, что строитель работал “у края монолитной плиты и без предохранительного пояса”.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 303 (нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

По данным СК, за время строительства комплекса “Минск Мир” всего погибло 6 человека, включая этот случай.

“На территории ЖК «Минск Мир» за 2022 год зарегистрировано 4 случая производственного травматизма, 3 из них – со смертельным исходом. В 2021 году – 4, из них 2 повлекли смерть людей”, - рассказали о грустной статистике в СК.