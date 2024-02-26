В Гродно пьяный водитель на чужой машине протаранил шесть автомобилей

Опубликовано: 26.02.2024 11:51 , Обновлено: 26.02.2024

Пьяный гродненец в ночь на воскресенье, 26 февраля, решил устроить своеобразный "мастер-класс" по тарану чужих автомобилей. А использовал для этого Opel своего друга.

История развернулась около 01:23 26 февраля на улице Южная областного центра, сообщилагродненская ГАИ. Выпивший 26-летний водитель повредил шесть припаркованных автомобилей. На медицинском освидетельствовании выяснилось, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,2 промилле алкоголя.

Как оказалось, задержанный около часа ночи вернулся из Минска. В Гродно он ехал на пассажирском месте, а управлял машиной его трезвый друг. Припарковавшись, водитель ушел, а его пьяный товарищ увидел ключи в замке зажигания и решил поехать домой.

От управления выпившего водителя отстранили. В ГАИ заявили, что теперь ему грозит штраф и лишение прав на пять лет.

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