В Гродно ОБЭП завел дело на трёх женщин-контроллеров за "вымышленных зайцев"

Опубликовано: 09.11.2022 15:17 , Обновлено: 09.11.2022

Телеканал "Гродно плюс" сообщил, что в Гродно ОБЭП завел уголовное дело на трёх женщин, работающих контроллерами на общественном транспорте. Их обвинили в подлоге.

“Последние несколько лет три женщины действовали по отлаженной схеме: ловили безбилетников и, не устанавливая личности, выписывали им минимальный штраф. В постановления вносились данные вымышленных «зайцев», – [link href=“https://www.grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/13955-v-grodno-kontrolery-trollejbusnogo-upravleniya-popalis-na-sluzhebnom-podloge” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] “Гродно Плюс”.

Все дело в том, что согласно правилам, при задержании безбилетника в штрафную квитанцию надо вносить их личные данные. А если их невозможно установить, то надо вызывать милицию. Что женщины не делали.

Получается, они хоть и штрафовали исправно “зайцев”, но нарушили закон. Плюс за перевыполнение плана женщины получали премии.

А вы как думаете? Стоит их наказывать?

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что в Могилеве направили в суд дело против директора одного из местных магазинов. Прокуроры утверждают, что тот умышленно повысил цену на сыр во время действия декрета №10 о недопустимости роста этих самых цен.

В Могилеве директора магазина обвинили в «подрыве авторитета власти» за повышение цен на сыр