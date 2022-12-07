В Гродно невидимый лед сделал парковку ловушкой для машин

🎥 Видео

Опубликовано: 07.12.2022 10:12 , Обновлено: 07.12.2022

На одной из парковок 6 декабря водителям было совсем не весело. Дорога превратилась в настоящий каток, из-за чего без ДТП не обошлось. В Сети появились фото и видео произошедшего.

Например, не повезло водителю автомобиля Fiat. Он только заехал на парковку, как машину снесло прямо на припаркованный Volkswagen.

Следом за Fiat на паркинг подъехал микроавтобус. Водителя пытались предупредить об опасности, однако среагировать он не успел — покрутился и покатился задом прямо к месту ДТП. Кажется, избежать столкновения тоже не удалось.

Видео опубликовал АвтоГродно:

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Кроме того, еще один автомобиль на парковке в Гродно врезался в знак:

Напомним, синоптики объявили во многих районах Брестской и Гродненской областей оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы.

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