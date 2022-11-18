В Гродно на глазах у прохожих сгорел автомобиль

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Опубликовано: 18.11.2022 14:28 , Обновлено: 18.11.2022

В Гродно днём 18 ноября во дворе дома №4 на улице Кабяка внезапно вспыхнул легковой автомобиль Škoda. Очевидцы вызвали пожарных.

Несмотря на действия спасателей, автомобиль полностью сгорел. “Фактически от легковушки остался лишь металлический кузов”, - [link href=“https://newgrodno.by/auto/pozhar-200/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] местное издание Newgrodno.by.

Во время пожара люди не пострадали. Причины возгорания устанавливаются. Вероятно, владелец машины пытался справиться с огнем, так как в салоне были открыты все двери.

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Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Брестской области сообщили, что 17 ноября примерно в 22:00 в Столинском районе недалеко от деревни Стахово автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Под Столином машину полностью смяло после столкновения с деревом