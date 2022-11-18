Под Столином машину полностью смяло после столкновения с деревом

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Опубликовано: 18.11.2022 10:12 , Обновлено: 18.11.2022

В ГАИ Брестской области сообщили, что 17 ноября примерно в 22:00 в Столинском районе недалеко от деревни Стахово автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Инспекторы считают, что 26-летний водитель Peugeot не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 24-летний пассажир и сам водитель погибли на месте. Судя по кадрам, сделанным прибывшими на место ДТП инспекторами ГАИ, машину от удара просто смяло.

В ГАИ сообщили, что водитель был бесправником. И он, и его пассажир были непристегнуты.

Ранее Телеграф сообщил, что род Оршей недалеко от деревни Корово автовоз с тремя машинами съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ Витебской области считают, что водитель Mercedes-Benz с прицепом на трассе М-1 не учел погодные условия.

Под Оршей автовоз с машинами перевернулся в кювет

Напоминаем, что в Беларуси выпал снег, а условия на дорогах стали более опасными.