В Гродно мужчина спрыгнул с балкона по указанию знакомого

Опубликовано: 12.06.2024 09:33 , Обновлено: 12.06.2024

В Гродно поздно вечером 11 июня мужчина спрыгнул с балкона многоэтажного дома по улице Врублевского. Подробности рассказали в милиции.

Как написали в официальном телеграм-канали “102. Неман”, сообщение о происшествии поступило в 22:49. Милиционерам рассказали, что в одном из двором мужчина кричал “Прыгай!” своему знакомому, который стоял на балконе второго этажа.

Оказалось, что мужчина послушался и спрыгнул. Но, к счастью, обошлось без серьезных травм, отметили правоохранители.

Сотрудники Ленинского РОВД проводят проверку.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно 56-летний местный житель, находясь на балконе собственной квартиры, бросил в компанию подростков подожженную петарду. По словам мужчины, они шумели, и таким образом гродненец решил напугать их.

«Объявили план «перехват» — В Гродно мужчина бросил подожженную петарду в подростков