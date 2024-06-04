"Объявили план "перехват" - В Гродно мужчина бросил подожженную петарду в подростков

Опубликовано: 04.06.2024 12:06 , Обновлено: 04.06.2024

В Гродно вечером 1 июня 56-летний местный житель, находясь на балконе собственной квартиры, бросил в компанию подростков подожженную петарду. По словам мужчины, они шумели, и таким образом гродненец решил напугать их.

Как рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Гродненской области, после совершения преступления мужчина вместе с женой ушел из квартиры. А подростки обратились в милицию.

Правоохранители объявили план “перехват” и задержали подозреваемого в городе. По информации УСК, он не стал отрицать свою причастность к совершению преступления. Гродненец рассказал, что взял петарду, поджег ее и бросил в шумевших подростков, чтобы напугать их.

Фото: УСК по Гродненской области

Как рассказали в ведомстве, при совершении преступления мужчина был сильно пьян: освидетельствование зафиксировало 2,1 промилле в крови.

По информации УСК, один из подростков - 16-летний учащийся гродненского колледжа - получил ожоги плеча и ног. “Другие ребята отделались испугом. В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает”, - рассказали в ведомстве.

Фото: УСК по Гродненской области

Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае - 10 лет лишения свободы. В ведомстве дополнили, что ранее мужчину к уголовной ответственности не привлекали, у него есть постоянное место работы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в одном из торговых центров Гродно годовалый ребенок получил травму в примерочной, когда на него упало зеркало. «В какой-то момент со стены примерочной отклеивается зеркало, падает на ребенка и причиняет ему травмы пальцев», — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

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