В Гродно мужчина «подручными средствами» сломал руку милиционеру и прыгнул в реку

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Опубликовано: 27.03.2025 17:44 , Обновлено: 27.03.2025

В Гродно при попытке задержания 33-летний мужчина оказал активное сопротивление милиции, сломав руку одному из сотрудников неуточнёнными «подручными средствами», а затем прыгнул в реку, где его в итоге и задержали. Как выяснилось, мужчина уже находился в розыске за «насилие в отношении силовиков», совершённое в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба МВД, инцидент произошёл 26 марта поздно вечером, около 23:00. Сотрудники патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Гродно во время «отработки» гаражного массива остановили мужчину, показавшегося им «подозрительным». При себе у него не оказалось документов, а правоохранителям он назвал выдуманные личные данные.

Когда мужчине «предложили проследовать» в РУВД для установления личности, он, по данным МВД, «внезапно» напал на сотрудников, используя «подручные средства». В результате атаки один из милиционеров получил перелом руки, рассказала пресс-служба.

После нападения мужчина попытался скрыться и даже прыгнул в реку. Однако его смогли задержать прямо в воде.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 33-летний задержанный уже находился в розыске. Его разыскивали за насилие в отношении сотрудников милиции.

По информации МВД, в августе 2020 года, «во время группового нарушения общественного порядка», он распылил газовый баллончик в лицо силовикам. После того инцидента он покинул Беларусь, но позже «нелегально вернулся» и скрывался от уголовного преследования.

Пострадавшего милиционера госпитализировали. Действиям задержанного сейчас дают правовую оценку.

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