Опубликовано: 26.03.2025 14:26 , Обновлено: 26.03.2025

Белорусская милиция в очередной раз разъяснила, в каких случаях появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения может привести к задержанию и административной ответственности. Как пояснил представитель ведомства, несмотря на общие правила, «есть некоторые нюансы», зависящие от поведения и степени опьянения человека.

Отвечая на вопрос гражданина о рисках задержания после корпоратива, старший участковый инспектор Барановичского ГОВД Юрий Низовец отметил, что само по себе лёгкое опьянение не всегда является поводом для вмешательства милиции.

«Если кто-то просто в лёгком подпитии спокойно идёт по городу, не привлекает к себе внимание, не цепляется к прохожим, то так он и дойдёт туда, куда собирался. Сотрудники милиции его не станут задерживать», — пояснил инспектор.

Однако ситуация кардинально меняется, если поведение выпившего выходит за рамки приличия или свидетельствует о сильной степени опьянения. Задержание и привлечение к ответственности весьма вероятны, если «степень опьянения настолько велика, что человек не может идти, шатается, падает, пристаёт к окружающим, оскорбляет кого-то».

Юрий Низовец напомнил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, появление в общественном месте (или на работе) в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением. То же самое касается и распития алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах (кроме специально отведённых для этого).

Административная ответственность за такие деяния наступает с 16 лет. Наказание может включать наложение штрафа в размере до 15 базовых величин (на данный момент до 630 рублей) или административный арест.

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