В Гродно мужчина делал замечания шумным соседям, но в итоге сам схлопотал «уголовку». Как так?

Опубликовано: 08.01.2025 12:07 , Обновлено: 08.01.2025

В Гродно конфликт между соседями закончился поджогом двери. Как сообщило УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл в доме по улице Горького, где жильцы двух квартир на втором и третьем этажах регулярно ссорились по разным поводам.

В одну из предпраздничных ночей 54-летний мужчина со своей женой распивали спиртное у себя в квартире. Соседу снизу, также 54-летнему мужчине, который в это время выпивал в одиночестве, надоел шум. Тогда он поднялся к квартире соседей и поджёг их дверь зажигалкой.

В результате дверь полностью сгорела, но, к счастью, никто не пострадал. Потерпевшие обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность поджигателя.

Выяснилось, что он и раньше делал замечания соседям из-за шума, но ситуация не менялась и в итоге мужчина решил прибегнуть к таким «крайним мерам», [link href=“https://vk.com/uvdgrodno?w=wall-77655764_22712” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в милиции.

Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Гродно возбудили уголовное дело за кражу «кусочка торта».

До 3 лет тюрьмы. В Гродно возбудили уголовное дело за кражу «кусочка торта»