До 3 лет тюрьмы. В Гродно возбудили уголовное дело за кражу "кусочка торта"

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Опубликовано: 12.12.2024 11:11 , Обновлено: 12.12.2024

В УВД Гродненского облисполкома сообщили о необычном инциденте, который произошёл в конце ноября. Так, двое молодых людей украли с фасада здания декорацию в виде "кусочка торта". Хулиганов не только нашли, но и завели против них уголовное дело. Согласно УК РБ, белорусам может грозить до 3 лет лишения свободы.

В милиции рассказали, что в конце ноября в Ленинский РОВД Гродно обратилась представительница одного из магазинов с заявлением о том, что с фасада магазина по улице Кирова кто-то украл декорацию в виде «кусочка торта». Благодаря камерам сотрудники уголовного розыска нашли хулиганов: ими оказались молодые люди в возрасте 25 и 27 лет.

[info_b]К слову, ровно год назад вблизи этого же магазина хулиганы сломали новогодние декорации в виде «пряничного человечка», напомнили в милиции.[/info_b]

В ходе следствия милиционеры установили, что в ночь на 30 ноября белорусы отдыхали в одном из “увеселительных заведений”, распивая алкоголь. Около 8:00 парни вышли на улицу “подышать свежим воздухом”, после чего один из них решил снять декорацию и подарить её своей девушке. Они сели в такси, направились к ней, однако барышня в итоге не оценила такой подарок и выбросила в мусорку.

[info_b]Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении местных жителей уголовное дело по статье «Кража». Согласно УК РБ, за тайное похищение имущества им может грозить вплоть до 3 лет лишения свободы.[/info_b]

“Уважаемые граждане! Владельцы торговых объектов и салонов по оказанию услуг стараются украсить город и создать локации для новогоднего настроения. Не портите чужое имущество и уважайте их труд”, — призвали в милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что в Мозырском районе 42-летний отец привязывал сына цепью к батарее, чтобы тот не убегал из дома и учил уроки. О происходящем узнали педагоги школы, где учился мальчик, при посещении семьи.

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