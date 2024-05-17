В Гродно Mersedes наехал на 9-летнюю девочку. Какое наказание грозит водителю?

Опубликовано: 17.05.2024 18:38 , Обновлено: 17.05.2024

В Гродно автомобиль Mersedes-Benz Vito наехал на пешеходном переходе на 9-летнюю девочку. Водитель не пострадал, а вот ребенок, по информации управления Следственного комитета (УСК) по Гродненской области, получил тяжкие телесные повреждения. В ведомстве возбудили уголовное дело.

В УСК рассказали, что ДТП произошло днем 16 мая возле поликлиники по улице Лиможа. Водитель пояснил, что видел девочку, которая бежала по тротуару попутно движению его машины, передали слова мужчины в ведомстве. После он посмотрел на пешеходный переход впереди, продолжил ехать и остановился, только когда услышал удар - школьница лежала на дороге.

По словам 64-летнего водителя, он не мог предположить, что девочка выбежит на “зебру”.

Фото: СК

В УСК по Гродненской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. Наказание за это - исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

СК попросил очевидцев ДТП, в том числе тех, кто имеет записи с видеорегистраторов, обратиться по телефонам (80152) 72-41-04, 72-40-40, (8033) 685-16-68.

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