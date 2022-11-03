В Гродно Lexus перевернулся на крышу. Что произошло?

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Опубликовано: 03.11.2022 10:41 , Обновлено: 03.11.2022

В Гродно вечером 2 ноября автомобиль Lexus опрокинулся и «лег» на крышу. В местной Госавтоинспекции рассказали, из-за чего.

По информации ГАИ, за рулем был 43-летний мужчина.

Оказалось, он неправильно выбрал скорость, из-за чего автомобиль занесло, выбросило на разделительную полосу и опрокинуло на встречную полосу движения.

Помощь медиков не понадобилась.

Ранее Телеграф писал, что в Минске произошло необычное ДТП. 30 октября днем на улице Уборевича рядом с торговым центром Green в Чижовке перевернулся дорогущий Maybach.

В Сети появилось видео происшествия.

В Минске перевернулся на крышу Maybach