В Гродно из-за прорыва трубопровода отключили отопление в 21 доме и детсаду. Когда пообещали дать?

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Опубликовано: 10.02.2025 15:07 , Обновлено: 10.02.2025

В Гродно из-за прорыва трубопровода теплотрассы 10 февраля без отопления остались 21 многоквартирный дом, детский сад и два магазина. В Telegram-канале главы Гродненского облисполкома Владимира Караника рассказали, когда должны возобновить подачу тепла.

“10 февраля произошел прорыв трубопровода теплотрассы диаметром 250 мм по улице Кремко в Гродно. Без теплоснабжения остались 21 многоквартирный дом, детский сад и два магазина”, - [link href=“https://t.me/pul4region/5636” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Telegram-канале “Пул 4 регион”, номера домов при этом не указали.

Фото: Telegram-канал "Пул 4 регион"

По информации в источнике, сейчас проводят восстановительные работы, авария находится на личном контроле заместителя председателя Гродненского облисполкома Андрея Жука.

Фото: Telegram-канал "Пул 4 регион"

“Подача тепла будет возобновлена сегодня до 18:00 ”, - пообещали в Telegram-канале “Пул 4 регион”. Там добавили, что службы ЖКХ организовали постоянные мониторинги температуры в учреждениях образования.

Обновлено В 15:43 на предприятии "Гродноэнерго" [link href="https://t.me/grodnoenergo_official/6540" target="_blank" rel="noopener"] сообщили [/link], что теплоснабжение на улице Кремко восстановили. "Работники филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» завершили ремонт поврежденного трубопровода", утверждают там.

Ранее Telegraf.news писал, что в минском ЖКХ рассказали, какого “атрибута комфортной жизни” планируют лишить жителей столицы в 2025 году. В пользу такого решения привели ряд аргументов и заверили, что все работы будут проводиться в соответствии с Жилищным кодексом Беларуси “на основании решения, принятого участниками совместного домовладения”.

В ЖКХ решили лишить минчан одного «атрибута комфортной жизни»