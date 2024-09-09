В Гродно двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа

Опубликовано: 09.09.2024 15:49 , Обновлено: 10.09.2024

Следственный комитет Беларуси в понедельник, 9 сентября, сообщил о ходе проверки, начатой по факту инцидента, произошедшего в минувшие выходные в Гродно. Там из окна второго этажа выпала девочка (1 год и 11 месяцев). Ребенок до сих пор остаётся в больнице в стабильном состоянии.

Как пояснили в СК, инцидент произошёл рано утром 7 сентября. Как это нередко случается в подобных случаях, мать ненадолго оставила ребёнка без присмотра в комнате с открытым настежь окном. В результате малышка успела забраться на подоконник (как выяснили следователи, для начала она залезла на расположенный у окна стол) и опёрлась на москитную сетку, прикрывавшую окно. Та не выдержала веса малышки и рухнула вместе с ней с высоты второго этажа.

Особое внимание следователи, инициировавшие проверку, пообещали уделить “причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка” и в очередной раз призвали родителей сделать всё, чтобы не допустить подобной трагедии:

не оставлять малышей без присмотра даже на короткое время;

оборудовать окна специальными запирающими устройствами и не забывать использовать их;

научить детей правилам безопасности и периодически напоминать о них.

Отметим, что такие случаи падения малышей случаются регулярно по всей Беларуси. Так, вечером 25 июня в Минске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Там малыша также увезли в больницу с многочисленными переломами и ушибами.

В Минске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа