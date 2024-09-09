В Гродно двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа
Следственный комитет Беларуси в понедельник, 9 сентября, сообщил о ходе проверки, начатой по факту инцидента, произошедшего в минувшие выходные в Гродно. Там из окна второго этажа выпала девочка (1 год и 11 месяцев). Ребенок до сих пор остаётся в больнице в стабильном состоянии.
Как пояснили в СК, инцидент произошёл рано утром 7 сентября. Как это нередко случается в подобных случаях, мать ненадолго оставила ребёнка без присмотра в комнате с открытым настежь окном. В результате малышка успела забраться на подоконник (как выяснили следователи, для начала она залезла на расположенный у окна стол) и опёрлась на москитную сетку, прикрывавшую окно. Та не выдержала веса малышки и рухнула вместе с ней с высоты второго этажа.
Особое внимание следователи, инициировавшие проверку, пообещали уделить “причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка” и в очередной раз призвали родителей сделать всё, чтобы не допустить подобной трагедии:
- не оставлять малышей без присмотра даже на короткое время;
- оборудовать окна специальными запирающими устройствами и не забывать использовать их;
- научить детей правилам безопасности и периодически напоминать о них.
Отметим, что такие случаи падения малышей случаются регулярно по всей Беларуси. Так, вечером 25 июня в Минске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Там малыша также увезли в больницу с многочисленными переломами и ушибами.