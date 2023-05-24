В Минске мужчина мариновал в банках марихуану. Зачем?

Опубликовано: 24.05.2023 14:50 , Обновлено: 24.05.2023

Столичного предпринимателя задержали за необычную консервацию. В МВД пояснили, что с ней не так.

Сотрудниками наркоконтроля задержали 52-летнего жителя столицы, сообщает телеграм-канал “Милиция Минска”.

У мужчины было изъято свыше 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке. Задержанный пояснил, что выращивал ее для собственного потребления.

Известно, что подозреваемый является индивидуальным предпринимателем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливается причастность к их сбыту.