В Минске мужчина мариновал в банках марихуану. Зачем?
Столичного предпринимателя задержали за необычную консервацию. В МВД пояснили, что с ней не так.
Сотрудниками наркоконтроля задержали 52-летнего жителя столицы, сообщает телеграм-канал “Милиция Минска”.
У мужчины было изъято свыше 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке. Задержанный пояснил, что выращивал ее для собственного потребления.
Известно, что подозреваемый является индивидуальным предпринимателем.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливается причастность к их сбыту.