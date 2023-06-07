В Гродно девушка ремнем избила машины. Зачем?
Жители Гродно рано утром 7 июня пожаловались в милицию на то, что неизвестная девушка била ремнем по припаркованным автомобилям. На место выехал наряд группы задержания.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Калиновского, сообщили в телеграм-канале Департамента охраны.
По словам очевидцев, девушка намотала на руку ремень и несколько раз ударила по боковым и задним стеклам авто.
При этом 22-летняя студентка не смогла объяснить, почему так сделала, рассказали в тг-канале.
По данным Департамента охраны, ущерб составил 1000 белорусских рублей.
Ранее Телеграф писал, что в Минске задержали 36-летнего мужчину, который забыл в ресторане куртку и попытался вернуться за ней. Но что-то пошло не так. Подробности рассказали в столичной милиции.
В Минске мужчина получил «уголовку» из-за забытой в ресторане куртки (и не только)