В Гродно автомобиль загорелся прямо посреди улицы
🎥 Видео
В Гродно на проспекте Янки Купалы утром 2 ноября загорелся легковой автомобиль. Его полностью объяло огнем. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
Как сообщил портал Newgrodno.by, горящая машина стояла пряма на разделительной полосе на пешеходном переходе.
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На место происшествия приехали сотрудники ГАИ и МЧС и скорой медицинской помощи.
Подробности случившегося пока неизвестны. В издании предположили, что, возможно, авто загорелось после ДТП.
Ранее Телеграф писал, что в Минске произошло необычное ДТП. 30 октября днем на улице Уборевича рядом с торговым центром Green в Чижовке перевернулся дорогущий Maybach.
Темы: #Происшествия #Беларусь #Гродно #ДТП