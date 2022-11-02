В Гродно автомобиль загорелся прямо посреди улицы

🎥 Видео

Опубликовано: 02.11.2022 09:32 , Обновлено: 02.11.2022

В Гродно на проспекте Янки Купалы утром 2 ноября загорелся легковой автомобиль. Его полностью объяло огнем. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Как сообщил портал Newgrodno.by, горящая машина стояла пряма на разделительной полосе на пешеходном переходе.

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На место происшествия приехали сотрудники ГАИ и МЧС и скорой медицинской помощи.

Подробности случившегося пока неизвестны. В издании предположили, что, возможно, авто загорелось после ДТП.

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