В Гродно 20-летняя девушка прыгнула с пятого этажа. И выжила

Опубликовано: 03.01.2024 10:35 , Обновлено: 03.01.2024

Напряженной выдалась ночь на среду, 3 января, для гродненской милиции. Среди 65 сообщений были и семейные драки, и барные разборки, и прыжок с высоты.

Это сообщение в милицию поступило в начале третьего ночи. На улице Пушкина 20-летняя девушка спрыгнула с пятого этажа. По счастливой случайности удачно приземлилась на козырек и осталась жива. Сейчас она в больнице.

Еще из событий этой ночи в Гродно. 48-летняя местная жительница попала в больницу с переломом носа . Позже сотрудники выяснили, что ее избил совместно проживающий муж. Его задержали и отправили в изолятор.

Из Скиделя (Гродненский район) позвонила 64-летняя женщина. Она пожаловалась на своего сына – тот устроил скандал и пытался душить ее за горло . Впрочем, после женщина от написания заявления отказалась. Однако мужчина все равно понесет ответственность, заявили в милиции. По этому инциденту проводят проверку.

Из бара в центре Гродно позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные ему угрожают . Оказалось, это были «разборки у барной стойки». Все обошлось.

Ранее Телеграф писал, что в Барановичах 42-летний мужчина случайно выбросил свою 36-летнюю сожительницу с балкона третьего этажа. В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела.

Житель Баранович случайно выбросил женщину с третьего этажа