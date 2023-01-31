Житель Баранович случайно выбросил женщину с третьего этажа

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Опубликовано: 31.01.2023 11:25 , Обновлено: 31.01.2023

В Барановичах 42-летний мужчина случайно выбросил свою 36-летнюю сожительницу с балкона третьего этажа. В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела.

Инцидент произошел еще 10 июля 2022 года. Житель райцентра и его дама распивали спиртное. В какой-то момент они поругались, и женщина стала выбрасывать с балкона одежду сожителя.

Тогда мужчина подошел к ней сзади и перевесил через балкон головой вниз, схватив за ноги. Однако удержать сожительницу не смог, и она упала с третьего этажа, получив множественные переломы.

К счастью, женщина выжила, а удар смягчило то, что в падении она задела сушилку для белья на нижнем этаже. Сейчас с ней все в порядке.

Мужчина признал свою вину и заявил, что хотел проучить свою даму, но сбрасывать с балкона не собирался. Теперь ему предъявили обвинение в причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. До суда мужчина находится в под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.