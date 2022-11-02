Пограничники задержали белорусов и беспилотник с катапультой

Опубликовано: 02.11.2022 18:04 , Обновлено: 02.11.2022

В Государственном пограничном комитете (ГПК) сообщили, что задержали 1 ноября двух белорусов, которые в приграничной зоне хотели запустить переделанный для сброса грузов беспилотник.

В пресс-службе ГПК утверждают, что 55-летний и 58-летний жители Гродно приехали на машине в приграничную зону, привезя с собой беспилотный самолёт с катапультой для запуска. Также у них была батарея аккумулятора, пульт дистанционного управления и ноутбук.

По словам пограничников, сам БПЛА был переделан так, чтобы “поднимать и дистанционно сбрасывать различные предметы”. Были ли замечены в багаже задержанных белорусов те самые предметы для сброса, в ГПК не уточнили.

“За нарушение пограничного режима, а именно за попытку использования беспилотного летательного аппарата в погранзоне, в отношении 55- и 58-летних белорусов начат административный процесс, проводятся оперативно-розыскные мероприятия”, - сообщил в ГПК.

Пограничники напомнили, что запуск беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне запрещен законом.

“В пограничной зоне разрешено использовать зарегистрированные летательные аппараты только после уведомления сотрудников ближайшего подразделения органов пограничной службы”, - заявили в ГПК.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что украинцы повесили на границе чучело в российской военной форме. А также пожаловался, что они «демонстративно наставили мин».

Украинцы повесили чучело русского солдата на границе с Беларусью — Лаппо