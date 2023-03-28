В ГПК объяснили почему мигранты забросали из Беларуси камнями польских пограничников

Опубликовано: 28.03.2023 15:28 , Обновлено: 28.03.2023

В пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) подтвердили, что мигранты, находящиеся на территории Беларуси, забросали камнями и палками польских пограничников.

В ГПК Беларуси считают, что такое поведение мигрантов может быть оправдано насилием со стороны польских военных. “Применяя к людям насилие и жестокость, нарушая международное право и унижая человеческое достоинство, польские пограничники ожидают к себе иного отношения? При этом продолжают называть себя пострадавшей стороной”, - заявили в пресс-службе ГПК Беларуси.

Там утверждают, что “польские власти своим отношением к беженцам давно доказали, что законы в Евросоюзе не имеют никакой силы”.

В то же время, в ГПК не уточнили, каким образом иностранные граждане оказались в приграничной полосе Беларуси. И является ли нарушением белорусских законов их поведение и забрасывание различных предметов через государственную границу.

Ранее польские пограничники показали видео, где иностранцы с территории Беларуси через ограждение атаковали служебные патрули палками и камнями.

Поляки показали видео атаки с камнями и палками на границе с Беларусью