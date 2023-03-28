Поляки показали видео атаки с камнями и палками на границе с Беларусью
Польские пограничники 28 марта заявили, что иностранцы с территории Беларуси через ограждение атаковали служебные патрули палками и камнями.
По информации польской погранслужбы, инцидент произошел в понедельник 27 марта на участке погранзаставы в Дубиче-Церкевне.
«На служебные патрули Польши напала группа мужчин сбоку Беларуси. Иностранцы были недовольны тем, что польская граница охраняется. Закидали камнями и палками», — написали пограничники и опубликовали видео:
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Поляки утверждают, что иностранцы оказались в приграничной зоне «с согласия белорусских служб».
В Госпогранкомитете Беларуси эту ситуацию не комментировали.