Поляки показали видео атаки с камнями и палками на границе с Беларусью

Опубликовано: 28.03.2023 12:11 , Обновлено: 28.03.2023

Польские пограничники 28 марта заявили, что иностранцы с территории Беларуси через ограждение атаковали служебные патрули палками и камнями.

По информации польской погранслужбы, инцидент произошел в понедельник 27 марта на участке погранзаставы в Дубиче-Церкевне.

«На служебные патрули Польши напала группа мужчин сбоку Беларуси. Иностранцы были недовольны тем, что польская граница охраняется. Закидали камнями и палками», — написали пограничники и опубликовали видео:

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Поляки утверждают, что иностранцы оказались в приграничной зоне «с согласия белорусских служб».

В Госпогранкомитете Беларуси эту ситуацию не комментировали.